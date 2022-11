Reunião da Amuvi discute proposta de mudança de sede

Da Redação

Sede da Amuvi funciona em Apucarana desde 1998

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) vão se reunir nesta sexta-feira (25), às 14 horas, na sua sede em Apucarana. No encontro será discutida a possibilidade de transferência da sede da associação para Borrazópolis.

O presidente da Amuvi, prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã, havia convocado uma assembleia geral em caráter extraordinário para ser realizada no último dia 10 de novembro, em sua fazenda localizada às margens do Rio Ivaí, em Borrazópolis, onde se pretende construir a nova sede numa área de 8 mil metros quadrados que seria cedida por ele. O encontro, no entanto, foi suspenso através de medida liminar obtida pelo Município de Apucarana junto ao juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, Rogério Tragibo de Campos. O Município contestou o edital de convocação da reunião extraordinária que, no seu entender, deveria ser realizada na sede própria existente em Apucarana conforme determina o estatuto.

A possibilidade de transferência da sede para outro município também gerou controvérsia entre prefeitos, lideranças políticas e empresariais, já que Apucarana é cidade polo do Vale do Ivaí.



A convocação da assembleia geral prevê, inicialmente, a discussão de três temas da ordem do dia: alteração do endereço de sede da Amuvi; apreciação e aprovação da alienação do bem imóvel da associação em Apucarana; e construção da nova sede administrativa da Amuvi. Segundo Carlos Gil, a reunião de hoje dos prefeitos inicialmente será fechada à imprensa

