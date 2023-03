Residência em São João do Ivaí é alvo de disparos de arma de fogo

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de quinta-feira (30), para atender uma ocorrência de ameaça e disparo de arma de fogo em São João do Ivaí. O caso foi no distrito do Ubaúna por volta das 22 horas.

Atenderam a ocorrência as equipes de São João do Ivaí e Lunardelli. Chegando no local, a vítima relatou que estava em sua residência com o marido quando chegou um homem conhecido em frente a casa gritando.

Tanto a solicitante quanto o esposa foram atender e se depararam com o homem apontando uma arma de fogo contra eles e dizendo que iria matar o marido,

Assustados, ambos entraram novamente na residência e acionaram a PM, porém o autor se evadiu.

Minutos depois, ele voltou pela parte de trás da casa e efetuou cinco disparos na residência e o marido nesse momento se evadiu. Após os tiros, o autor também evadiu tomando rumo ignorado.

As equipes realizaram patrulhamentos com intuito de localizar o autor dos disparos, porém sem êxito até o momento.

