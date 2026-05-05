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FURTO QUALIFICADO

Residência é arrombada e furtada na madrugada em Godoy Moreira

Imagens de monitoramento ajudaram a identificar suspeitos do furto na madrugada de segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 07:37:40 Editado em 05.05.2026, 07:37:35
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Residência é arrombada e furtada na madrugada em Godoy Moreira
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência de arromabamento e furto - Foto: Pixabay/Imagem ilustrativa

Um caso de furto qualificado em Godoy Moreira foi registrado na segunda-feira (4), após um morador da Rua Cambé, na região central da cidade, ter a casa invadida enquanto trabalhava como vigia no estacionamento da prefeitura.

Segundo a vítima, o crime ocorreu durante a madrugada. Quando voltou para casa, encontrou a porta arrombada, janelas quebradas e percebeu o desaparecimento de diversos itens.

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Entre os objetos furtados estavam cerca de 12 quilos de carne, dois óculos Ray-Ban, uma garrafa de vinho, uma corrente de prata e um relógio digital.

Os policiais fizeram diligências na residência e constataram os danos causados pelos invasores. Na sequência, acessaram imagens das câmeras de monitoramento do município.

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As gravações da câmera 298A, instalada na Rua Rio de Janeiro, registraram por volta da 1h34 uma mulher com tornozeleira eletrônica saindo do quintal da residência acompanhada de um homem carregando duas sacolas.

Conforme a PM, a suspeita já é conhecida no meio policial. Por fim, foi lavrado o boletim e as imagens serão analisadas pela Polícia Judiciária, responsável pela investigação.

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´polícia Crime furto qualificado Godoy Moreira investigação segurança pública
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