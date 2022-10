Residência é arrombada e furtada enquanto donos dormiam

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma residência localizada no centro de Lunardelli foi arrombada na madrugada de segunda-feira (24). Os moradores idosos estavam dormindo, o casal só percebeu o que tinha ocorrido ao amanhecer.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada por um familiar relatando o furto na residência.

- LEIA MAIS: Mulher de 61 anos é agredida pelo marido em Apucarana; Samu é acionado

continua após publicidade .

No local foi feito contato com a vítima, que disse que mora na casa sozinha com o esposo que é surdo e ela toma remédio para dormir.

Quando acordaram pela manhã encontraram a janela arrombada e todos os guarda-roupas revirados.

Foi levado de dentro da bolsa da vítima mais de R$ 200,00 em dinheiro, um celular Nokia preto e um passarinho pintassilgo preto e vermelho.

Diante dos fatos a equipe policial orientou a mulher dos procedimentos cabíveis e confeccionou o BOU que será encaminhado a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News