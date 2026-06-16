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Residência é alvo de tiros com família dentro em Mauá da Serra

Atentado ocorreu nesta segunda; vítima aponta vingança por desentendimento como possível motivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 07:49:31 Editado em 16.06.2026, 08:30:49
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Residência é alvo de tiros com família dentro em Mauá da Serra
Autor Disparos foram realizados contra casa na noite de segunda-feira - Foto: Reprodução/freepik

Uma residência localizada no centro de Mauá da Serra foi alvo de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (15). O morador estava no imóvel acompanhado da esposa e de duas crianças, de 6 e 9 anos, no momento do ataque. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

-LEIA MAIS: Suspeito briga com PMs após tentar arrombar farmácia em Apucarana

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O crime foi registrado por volta das 21h25. De acordo com o relato do proprietário da casa à Polícia Militar, um homem em um carro prata estacionou em frente ao imóvel e atirou cerca de quatro vezes. Uma das balas chegou a atingir a parede da residência antes de o suspeito fugir.

Ao ser ouvida pelos policiais, a vítima explicou que o atirador é o ex-companheiro de sua sogra. O morador acredita que o atentado tenha sido motivado por uma discussão que os dois tiveram há aproximadamente um mês.

Após registrar o caso e colher as informações, a equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de encontrar o autor dos disparos e o veículo utilizado na fuga. No entanto, o suspeito não foi localizado. O caso agora segue para investigação.

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Crime Disparos de arma de fogo investigação policial Mauá da Serra segurança pública violência domestica
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