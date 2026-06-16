Residência é alvo de tiros com família dentro em Mauá da Serra

Uma residência localizada no centro de Mauá da Serra foi alvo de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (15). O morador estava no imóvel acompanhado da esposa e de duas crianças, de 6 e 9 anos, no momento do ataque. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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O crime foi registrado por volta das 21h25. De acordo com o relato do proprietário da casa à Polícia Militar, um homem em um carro prata estacionou em frente ao imóvel e atirou cerca de quatro vezes. Uma das balas chegou a atingir a parede da residência antes de o suspeito fugir.

Ao ser ouvida pelos policiais, a vítima explicou que o atirador é o ex-companheiro de sua sogra. O morador acredita que o atentado tenha sido motivado por uma discussão que os dois tiveram há aproximadamente um mês.

Após registrar o caso e colher as informações, a equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de encontrar o autor dos disparos e o veículo utilizado na fuga. No entanto, o suspeito não foi localizado. O caso agora segue para investigação.

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