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POLÍCIA MILITAR

Residência é alvo de furto no Bosque da Saúde em Ivaiporã

Morador acionou a polícia após notar a falta de uma centrífuga ao voltar para a casa

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 10:22:20 Editado em 01.06.2026, 10:22:15
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Residência é alvo de furto no Bosque da Saúde em Ivaiporã
Autor A ocorrência foi registrada no Bosque da Saúde - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma residência no Bosque da Saúde, em Ivaiporã, foi alvo de furto na tarde de domingo (31). O caso foi descoberto pelo morador quando ele retornou para casa e constatou o desaparecimento de uma centrífuga de roupas.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a residência ficou sem ninguém durante parte do dia. Ao voltar ao imóvel, o morador percebeu que uma centrífuga da marca Colormaq havia sido levada.

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LEIA MAIS: Som alto termina com apreensão de equipamento em Ivaiporã

Após ser acionada, a equipe policial realizou patrulhamento nas imediações e fez buscas na tentativa de localizar o objeto furtado e identificar possíveis envolvidos.

Apesar das diligências, o eletrodoméstico não foi recuperado e nenhum suspeito foi localizado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis e a ocorrência foi registrada.

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Bosque da saúde eletrodomésticos Furto ivaipora POLICIA MILITAR segurança residencial
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