Residência é alvo de arrombamento e furto em Ivaiporã

Uma casa localizada na Av. Santa Catarina foi alvo de arrombamento e furto entre o sábado e domingo (10), em Ivaiporã.

No local os policiais militares conversaram com a solicitante, que relatou ter se ausentado da residência no sábado por volta das 8 horas. Quando retornou no início da noite de domingo encontrou a casa toda revirada, de onde foram levados vários objetos.

A janela do quarto estava aberta e o ladrão saiu pela porta da cozinha que estava com a chave na fechadura. A vítima não soube descrever a marca dos produtos levados. Equipe orientou sobre os procedimentos cabíveis e confeccionou o boletim de ocorrências.

Outro furto

A PM também registrou outro furto na madrugada desta segunda-feira (11) na Rua São Mateus. O solicitante relatou aos policiais que saiu de sua residência por volta de 1 hora e ao retornar às 2h30 percebeu que haviam entrado em sua casa que é junto com seu bar e subtraíram alguns objetos.