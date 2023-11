Residência com idosos é alvo de assaltante em Ivaiporã

Na tarde de quinta-feira (2), por volta das 16 horas, uma residência com idosos foi vítima de roubo no Conjunto Habitacional Espírito Santo, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná. .

Conforme a Polícia Militar (PM), os agentes receberam informações via 190 de que um indivíduo suspeito, portando uma faca, perambulava pela Rua Brigadeiro Correia de Mello. Durante a patrulha na região, uma moradora fez gestos para a viatura policial, e informou que uma casa havia sido roubada na Rua Pedro Aleixo.

A vítima, uma idosa, relatou que estava visitando dois conhecidos, ambos também idosos, quando um homem de baixa estatura, tatuagens nos dois braços, camiseta vermelha, calça preta e uma mochila de tecido jeans, entrou na residência solicitando um copo d’água. Ele teria questionado a vítima, se a senhora residia somente com seu esposo, a qual disse que não e que seus filhos já chegariam na casa.

O autor do roubo, então munido de uma faca, ameaçou a vítima, ordenando que ficasse quieta e exigindo dinheiro. Ele ainda levou os idosos ao banheiro, dizendo que permanecessem lá até que ele deixasse o local.

O criminoso roubou dois rádios portáteis, um relógio de pulso e a quantia de R$ 40,00 em dinheiro. Além disso, cortou o fio do telefone fixo da residência, com o intuito de evitar que as vítimas acionassem a polícia.

As vítimas receberam orientações da equipe policial e foi realizado um patrulhamento nas imediações, na tentativa de localizar os autores do crime. No entanto, até o momento, não houve sucesso na captura do suspeito.

Diante da situação, um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) foi elaborado e encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) para os procedimentos de investigação necessários.

