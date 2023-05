Resgate aéreo dos bombeiros encontra corpo em Godoy Moreira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe do helicóptero de resgate aéreo avistou o corpo por volta das 16h30 deste domingo (14).

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Bananeira, em Godoy Moreira, e pode ser do idoso Adão Neto, de 79 anos, que está desaparecido desde quarta-feira (10).

continua após publicidade .

A equipe do helicóptero de resgate aéreo avistou o corpo por volta das 16h30 deste domingo (14).

- LEIA MAIS: Homem é morto a pedradas no Vale do Ivaí; adolescente foi apreendido

continua após publicidade .

O corpo foi encontrado dentro do Rio Bananeira, a cerca de três quilômetros do ponto inicial de onde começaram as buscas.

A Polícia Militar também estava empenhada na operação e o IML foi acionado para o recolhimento do corpo.

Os familiares foram chamados para fazer o reconhecimento.

continua após publicidade .

Desaparecimento

O idoso Adão Neto está desaparecido desde às 16 horas de quarta-feira e foi visto pela última vez em uma propriedade rural, onde estava trabalhando na roçagem de um pasto, na região da Água do Tentilhão e Água da Bananeira.

No dia do desaparecimento, as buscas tiveram início com familiares e voluntários. No dia seguinte, o prefeito Primis de Oliveira e sua equipe acionaram o Corpo de Bombeiros e convidaram a Patrulha Ambiental do Rio Ivaí. No sábado (13), as buscas também ganharam o reforço de cães farejadores e drone.

Neste domingo (14), a equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros de Curitiba, somou-se às equipes de buscas, além de um helicóptero que foi utilizado nos trabalhos.

* Informações do Canal HP

Siga o TNOnline no Google News