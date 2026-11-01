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Repórter de Apucarana fica ferido após colisão entre dois carros em Marilândia

Acidente entre um Volkswagen Jetta e um Chevrolet Classic deixou dois homens feridos nas primeiras horas deste domingo (01)

Escrito por Da Redação
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Repórter de Apucarana fica ferido após colisão entre dois carros em Marilândia
Autor Foto: Colaboração / TNOnline

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas, na madrugada deste domingo (01), em Marilândia do Sul (PR). A colisão envolveu um Volkswagen Jetta e um Chevrolet Classic, no cruzamento da Rua Deputado Armando F. Busato com a Rua Padre Josefinos, na esquina do estádio municipal.

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O Jetta era conduzido pelo repórter policial Ednaldo Henrique Pereira, o Ed Henrique, que trabalha na Rádio Nova AM, em Apucarana. Já o Corsa era ocupado apenas por um homem, que conduzia o carro. Os dois motoristas ficaram feridos.

Segundo Ed Henrique, foi o condutor do Corsa quem causou o acidente. "Eu conduzia pela Rua Deputado Armando Busato, quando no cruzamento com a Rua Padre Josefinos o condutor do veículo Corsa, se atravessou a preferencial e ocasionou a colisão", relatou ao TNOnline.

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"Eu sofri alguns ferimentos após sofrer uma pancada na cabeça, além de luxações nas pernas e nos braços", detalhou o repórter.

O motorista do Corsa apresentava uma suspeita de fratura na clavícula e foi resgatado por uma equipe do município, sendo encaminhado ao Hospital da Providência de Apucarana.

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