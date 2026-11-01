Repórter de Apucarana fica ferido após colisão entre dois carros em Marilândia

Acidente entre um Volkswagen Jetta e um Chevrolet Classic deixou dois homens feridos nas primeiras horas deste domingo (01)

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas, na madrugada deste domingo (01), em Marilândia do Sul (PR). A colisão envolveu um Volkswagen Jetta e um Chevrolet Classic, no cruzamento da Rua Deputado Armando F. Busato com a Rua Padre Josefinos, na esquina do estádio municipal.

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O Jetta era conduzido pelo repórter policial Ednaldo Henrique Pereira, o Ed Henrique, que trabalha na Rádio Nova AM, em Apucarana. Já o Corsa era ocupado apenas por um homem, que conduzia o carro. Os dois motoristas ficaram feridos.

Segundo Ed Henrique, foi o condutor do Corsa quem causou o acidente. "Eu conduzia pela Rua Deputado Armando Busato, quando no cruzamento com a Rua Padre Josefinos o condutor do veículo Corsa, se atravessou a preferencial e ocasionou a colisão", relatou ao TNOnline.

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"Eu sofri alguns ferimentos após sofrer uma pancada na cabeça, além de luxações nas pernas e nos braços", detalhou o repórter.

O motorista do Corsa apresentava uma suspeita de fratura na clavícula e foi resgatado por uma equipe do município, sendo encaminhado ao Hospital da Providência de Apucarana.