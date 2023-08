Réplica da Torre Eiffel de Ivaiporã (PR) equivale a 11 andares; veja

Inaugurada há mais de três anos, a réplica da Torre Eiffel chama atenção dos visitantes de Ivaiporã, uma cidade com pouco mais de 32 mil habitantes a 383 quilômetros de Curitiba, no Paraná.

A réplica está na Praça França, que faz referência ao país de origem da torre. A construção da praça, que fica na Avenida Souza Naves, custou R$ 870 mil e foi financiada com recursos do Ministério do Turismo. O valor incluiu também investimentos em uma nova rotatória, bancos, chafariz e outras melhorias do espaço público. Apenas o custo da torre foi de R$288.540,00.

Segundo dados da Prefeitura, a réplica da Torre Eiffel equivale a um prédio de 11 andares e tem 160 degraus. São 32 metros de altura e peso de mais de 30 toneladas. A torre é composta por 95% de ferro e detalhes em fibras de vidro. Além disso, segundo o município, tem 10% do tamanho da torre original de Paris, França.



A torre foi inaugurada em novembro de 2019, enquanto a Praça França foi concluída em junho de 2020 durante a pandemia de covid-19. A obra integra o programa municipal de incentivo ao turismo em Ivaiporã e virou cartão postal do município.

Nos finais de ano, a réplica costuma ganhar luzes especiais, chamando ainda mais atenção dos visitantes.

Foto por (Divulgação) Torre chama atenção no interior do Paraná

A réplica da Torre Eiffel de Ivaiporã é uma das cinco existentes no Brasil, a segunda do Paraná. A outra no Estado fica em Umuarama, na região Noroeste. Naquela cidade, a obra também foi construída pela Construtora Ferrarin Ltda, a mesma que fez a réplica em Ivaiporã.

A Torre Eiffel original foi inaugurada em 1889 e, desde então, encanta visitantes, inspirando réplicas em todo mundo.

