Remédios controlados devem ser retirados em horário especial

A Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul informou, nesta terça-feira (17), que a retirada de remédios controlados na farmácia da UBS irá ocorrer apenas em um determinado período.

Segundo a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, a distribuição de medicamentos controlados deve ser feita, exclusivamente, por farmacêuticos, sendo proibida a delegação da responsabilidade sobre o controle dos remédios para outros funcionários.

Dessa forma, a farmácia da UBS de Marilândia do Sul continuará funcionando normalmente das 08h às 11h30 e das 13h às 17h para demais medicamentos. Porém, para os remédios que precisam de controle, a retirada acontecerá apenas das 13h às 17h, horário de trabalho do farmacêutico do município.

Isso acontece, pois o farmacêutico é o responsável por analisar as prescrições e só pode entregar ou dispensar os medicamentos quando todos os itens da receita e da notificação de receita estiverem devidamente preenchidos.

A Prefeitura Municipal reforça que esse é um trabalho que exige responsabilidade e só pode ser feito por farmacêuticos, caso contrário, pode resultar em medidas judiciais contra o município e contra o farmacêutico.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.