Relíquia de Santa Rita chega a Lunardelli neste domingo

O Santuário Santa Rita de Cássia de Lunardelli recebe neste domingo (26) a relíquia de primeiro grau de Santa Rita, vinda diretamente da Basílica de Santa Rita em Cascia, na Itália. A relíquia foi viabilizada à Diocese de Apucarana pelo Cardeal João Braz de Aviz, que era padre da diocese, e está em Roma trabalhando com o Papa Francisco

Na quinta-feira (23), funcionários da Pietá de Londrina, realizavam os trabalhos de acabamento na capela dentro da igreja onde a relíquia ficará exposta.

A expectativa é de que um grande número de romeiros e fiéis de toda a região compareçam ao Santuário em Lunardelli no próximo domingo para acompanhar a chegada e a entronização da relíquia, que será feita pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, às 14 horas.

De acordo com Francisco Izidoro, secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Lunardelli, às 13h30, os fiéis vão aguardar a chegada da relíquia no portal que fica na saída para São João do Ivaí. De lá, os devotos seguirão em carreata até o Santuário Santa Rita de Cássia.

Para o prefeito Reinaldo Grola, a relíquia de Santa Rita fortalece ainda mais o turismo religioso na cidade, que recebe anualmente mais de 300 mil pessoas.

“A relíquia será um momento de transformação e acreditamos que vai atrair muito mais pessoas para nossa cidade. O poder público tem o desafio de preparar a cidade para atender essa demanda e, desde o primeiro ano de mandato, temos procurado estruturar a cidade e isso já tem refletido em excelentes resultados”, enfatizou.

O evento de entronização da relíquia terá transmissão pela TV Evangelizar e rádios de toda a região, além das redes sociais do Santuário de Lunardelli.

