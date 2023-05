Registros no Cadastro de Turismo crescem 40,9% no Vale do Ivaí

Da Redação

Ciclorrota Caminhos do Café e Estrada Bela inaugurada em fevereiro deste ano

O turismo está ganhando cada vez mais força na região norte do Paraná. Entre 2020 a 2022, o número de empresas e profissionais do turismo registrados que atuam no Vale do Ivaí cresceu 40,9%, o que mostra que o setor começa a dar sinais de recuperação no pós-pandemia da covid-19. Os dados são do cadastro de prestadores de serviços do setor, o Cadastur, divulgados no Boletim de Dados Turísticos, elaborado pela Secretaria Estadual do Turismo (Setu). A região turística do Vale do Ivaí, que compreende 13 municípios, soma 186 registros, 54 a mais que em 2020.

Os números superam inclusive o período pré-pandemia. Em 2019, eram 150 registros. Entre as atividades desempenhadas pelo setor estão guias turísticos, restaurantes e similares, meios de hospedagem, organizadores de eventos, transportadoras e agências.

Mais da metade dos cadastros da região são de Apucarana. O município, que o o maior em população da região turística, atingiu 95 registros ano passado o que corresponde a 51% do total da região. A secretária da Promoção Artística Cultural e Turística do município, Maria Agar, destaca que há um esforço constante da atual gestão para divulgar as rotas turísticas do município. “O prefeito Júnior da Femac valoriza muito o turismo de forma geral. Ele acredita muito no potencial econômico e de lazer desses espaços”, salienta.

Para explorar o potencial na área de turismo religioso e rural, a Prefeitura criou um site específico para divulgar os locais de visitação e atua na criação e fortalecimento de novas atrações. A mais recente é a Estrada Bela, que percorre um complexo de empreendimentos rurais na região do Barreiro e está sendo estruturada pela prefeitura e já vem recebendo turistas. Em fevereiro deste ano, por exemplo, a prefeitura inaugurou a “Ciclorrota Caminhos do Café e Estrada Bela” do Programa Pedala Paraná, maior programa de implantação de ciclorrotas do Brasil.

FAXINAL

Amplamente conhecido por suas belezas naturais, Faxinal é considerado um case na região na área de turismo rural e de aventura no Vale do Ivaí com 108 cachoeiras com mais de 5 metros catalogadas. O município esteve entre os primeiros da região a formar guias e incentivar a criação de empresas especializadas.

Segundo a Prefeitura, a formatação do turismo na cidade continua. Um dos projetos visa a capacitação dos empreendedores que atuam nas propriedades rurais onde ficam localizadas as cachoeiras, com cursos de produção de alimentos e de artesanato.

“A gente quer fazer muito mais e precisa fazer muito mais. Faxinal está no mapa nacional do turismo, temos o Conselho do Turismo muito atuante e participativo e paralelo a isso temos intenção de fazer com que esses empreendedores saiam da informalidade, tornando-se microempreendedores com alvará, nota fiscal e estrutura para alavancar os negócios e com isso fomentar a geração de renda e de empregos”, afirma o advogado da prefeitura de Faxinal, Francisco Ferreira, o Ral.

PARANÁ

No Paraná o número de prestadores de serviços turísticos cresceu 73% entre 2018 a 2022: de 5,1 mil para 8,8 mil cadastros, mesmo com a pandemia de Covid-19 no meio do período que afetou uma série de investimentos.

“Os dados são muito positivos, pois o Cadastur é um sistema criado pelo Ministério do Turismo com o objetivo de promover a qualidade dos serviços turísticos, fomentar o desenvolvimento do setor e facilitar o acesso ao crédito e ao financiamento para as empresas e profissionais credenciados”, explica o secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes.

Segundo ele, a evolução no cadastramento reflete o trabalho que o Governo do Paraná vem realizando para o desenvolvimento turístico no Estado, desde 2019, com estímulo a investimentos em toda a cadeia produtiva. Ele ressalta a importância do cadastramento no Cadastur. “Com o cenário mostrado neste cadastro, podemos melhorar a qualidade dos serviços turísticos oferecidos no Estado”, afirma.

Por Adriana Savicki e Cindy Santos.

