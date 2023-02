Regional Adapar de Ivaiporã reforça prevenção contra a gripe aviária

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após as notificações de gripe aviária na América do Sul desde outubro do ano passado na Colômbia, Peru, Equador, Chile e Venezuela e recentemente na Argentina e Uruguai, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), emitiu na sexta-feira (9) uma Nota Técnica para esclarecer sobre casos. O Paraná é o maior criador de frangos do país e responsável por mais de 40 % da exportação.

continua após publicidade .

Na região de Ivaiporã técnicos da Adapar vêm reforçando as orientações aos produtores e profissionais que atuam nas granjas.

- LEIA MAIS: Governo propõe reajuste salarial de 7,9% a servidores públicos

continua após publicidade .

Segundo a Anna Carolina Gonçalves Pena, fiscal de defesa agropecuária, da regional da Adapar, diz que a maior preocupação nesta época do ano é com o período migratório de aves silvestres, que vêm de outros países e podem trazer a doença.

“Essa doença nunca foi registrada antes na América do Sul. É uma doença que afeta as aves silvestres, aves de fundo de quintal, que são de subsistência, ou comerciais. É uma questão, que está assustando porque está muito próximo. Foi descoberto agora um foco no Uruguai, a 180 quilômetros da fronteira com o Brasil”, relatou.

Ainda segundo Anna Carolina, é uma doença que causa mortalidade acentuada nas aves. “Podendo resultar em graves consequências para a saúde animal, para a economia e para o meio ambiente”.

continua após publicidade .

Para evitar a entrada do vírus no país, o Paraná está utilizando medidas de biosseguridade, que ajudam a evitar que as aves entrem em contato com algo que possa transportar o vírus. “Os avicultores devem reforçar as medidas de biosseguridade; somente ter acesso ao aviário quem é próprio da produção das aves. Tem também que ser intensificado neste momento, limpeza, desinfecção dos veículos na entrada e saída dos aviários”, orientou.

Anna Carolina, destacou ainda a importância de as pessoas estarem atentas a qualquer tipo de mortalidade acentuada no plantel, ou sinais respiratórios, nervosos e digestivos, “devem ser notificados junto à Adapar, e forma imediata”, completou.

Outras medidas da Adapar

continua após publicidade .



A Adapar também vem realizando vigilância ativa nas propriedades rurais do Estado do Paraná, sejam em estabelecimentos comerciais de produção, reprodução e postura. Além disso, todas notificações recebidas de suspeitas são atendidas prioritariamente.

A Adapar tem ainda promovido a capacitação e o treinamento de profissionais em todas as Unidades Regionais do Estado, e conta com médicos veterinários com dedicação exclusiva e capacidade técnica elevada na área, para atendimento das questões sanitárias da cadeia avícola do Estado.

Siga o TNOnline no Google News