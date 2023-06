Regionais de Apucarana e Ivaiporã vão receber 16 médicos

Através do programa Mais Médicos no Paraná, as áreas da 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã irão receber 16 médicos neste novo ciclo. Eles serão distribuídos para Apucarana (4), Borrazópolis (1), Kaloré (1), Cândido de Abreu (3), Ivaiporã (3), Lidianópolis (1), Mato Rico (1) e Rosário do Ivaí (2).

Uma reunião técnica de atualização foi feita nesta quinta-feira (15) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). Participaram cerca de 60 profissionais das 22 Regionais de Saúde e do Cosems.

Além de questões relacionados à atividade, carga horária de trabalho e duração do contrato, a Sesa também fez os preparativos de um acolhimento especial voltado diretamente para os profissionais. Serão 327 médicos neste novo ciclo do programa, atuando em 148 municípios.

Os aprovados no programa devem começar a se apresentar nos municípios a partir desta sexta-feira, depois da divulgação do resultado oficial, que estava marcada para esta quinta.

Além desses, participarão também do processo de acolhimento os profissionais que já atuam nos municípios pelos ciclos anteriores do Mais Médicos e os médicos que tiveram seus contratos renovados pelo programa, totalizando 538 profissionais.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, participou da reunião e falou sobre a importância da iniciativa. “Essa reunião foi fundamental para alinharmos as expectativas com os técnicos das Regionais e do Cosems e, consequentemente, conseguirmos acolher estes profissionais de uma maneira mais efetiva”, disse.

CARGA HORÁRIA

Na reunião desta quinta-feira foi tratada principalmente a revisão das mudanças do programa com base na atualização das novas regras do Mais Médicos, conforme a Portaria Interministerial do Ministério da Saúde e Ministério da Educação nº 604, de 16 de maio de 2023. A carga horaria saiu de 40 para 44 horas semanais e o período do contrato que passou de 3 para 4 anos, por exemplo. Outros pontos dizem respeito à licença maternidade/paternidade, afastamento pelo INSS e possibilidade de abater a dívida do FIES em até 90%.

