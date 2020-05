Veículos batem de frente na BR-376, próximo a Mauá da Serra

Dois automóveis colidiram na tarde desta sexta-feira (1), na BR-376, nas proximidades da entrada do município de Mauá da Serra. Segundo informações preliminares, o acidente foi grave e uma pessoa ficou presa nas ferragens.

A colisão aconteceu perto das 17 horas. Os dois veículos bateram de frente em um trecho de pista simples. A ambulância da concessionária CCR RodoNorte foi acionada para prestar os primeiros atendimentos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana também foi chamada até o local para prestar suporte às vítimas.

Ainda não se sabe quantas pessoas estiveram envolvidas no acidente, apenas que uma delas estaria em estado grave.

ATUALIZAÇÃO (17:49)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes de resgate e suporte aguardam a chegada de um helicóptero para agilizar o transporte de uma das vítimas do acidente.

ATUALIZAÇÃO (20:00)

A PRF confirmou que três pessoas ficaram feridas no acidente, que envolveu uma ambulância do município de Faxinal.