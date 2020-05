Shoppings de Maringá reabrem nesta sexta, diz sindicato da categoria

Os shoppings de Maringá reabrem nesta sexta (8), segundo informações do Sindicato das Empresas do Comércio Estabelecidas em Shopping Centers de Maringá (Sindesc). O horário de funcionamento será das 11 às 20 horas.

Em entrevista ao GMC Online, o presidente do sindicato, Max Silvestrelli, disse que a categoria participou de uma reunião com a Prefeitura de Maringá no final da tarde desta quinta-feira (7), e que o decreto municipal autorizando o funcionamento dos estabelecimentos deve ser publicado nesta sexta (8). A prefeitura não confirmou a informação.

Segundo Silvestrelli, a abertura dos shoppings será permitida de segunda a sexta-feira. A praça de alimentação atenderá apenas no delivery ou retirada no balcão. As mesas e cadeiras do local serão retiradas ou isoladas. Os cinemas e demais áreas de entretenimento permanecem fechados. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório em todas as áreas.

Os shoppings de Maringá estão fechados desde o dia 20 de março, devido ao decreto municipal que declarou situação de emergência no município e definiu medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo apurou a reportagem, o decreto que deve ser publicado nesta sexta-feira pela Prefeitura de Maringá deve incluir também a reabertura de academias e restaurantes.

Com informações GMC Online e CBN Maringá.