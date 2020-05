São João do Ivaí realiza mutirão contra o mosquito da dengue

Foto: Reprodução

Em epidemia de dengue com 201 casos confirmados, a Prefeitura de São João do Ivaí, através da Secretária de Saúde realiza desde o início da semana um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Equipes estão percorrendo estrategicamente diversos pontos do município com a missão de orientar e realizar trabalhos de prevenção.

Trabalham no mutirão cerca de 40 pessoas, dentre elas, agentes de saúde, agentes de endemias e servidores do serviço de limpeza e outras pastas. Inclusive, 16 voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, moradores de Lidianópolis e do município, também colaboram no mutirão.

Além de recolher os materiais, a equipe está orientando os proprietários onde existem problemas e situações que podem ser favoráveis a proliferação do mosquito da dengue, como terrenos baldios e quintais com mato alto, fossas abertas, dentre outros.

O aposentado Armando Benetore aprovou a ação da Secretária de Saúde. “Sempre apoiei essas ações. Não é para mim, é para todos da comunidade. A gente tem que manter o quintal limpo e se tiver alguma coisa errada tem que corrigir. As vezes são coisinhas que passa descuidado. Essas visitas são muito instrutivas e tem que ser feitas sempre para alertar a população”.

A secretária de saúde Adriana da Silva Ceron de Almeida explica que o arrastão acontece até sábado (9), em toda a cidade e nos três distritos: Ubaúna, Santa Luzia da Alvorada e Luar. Ela relata ainda que além do arrastão a 22ª Regional de Saúde realiza a pulverização de inseticida nos bairros da área urbana e rural utilizando o veículo fumacê cedido pela Secretaria de Estado de Saúde. “Com esse trabalho acredito que a situação pode melhorar, mas para isso, precisamos também da parceria dos moradores que devem continuar nos ajudando”.

Nesse sentido, a recomendação é para que os moradores limpem com frequência o próprio quintal, retirando objetos que possam armazenar água, guardando as garrafas sempre de cabeça para baixo e enchendo de areia os pratos dos vasos de plantas, mantendo caixas ou barris de água fechados - com tampa adequada.