São João do Ivaí publica novo decreto para funcionamento do comércio

Passou a valer na tarde de terça-feira (05) as medidas publicadas no decreto municipal 127/2020. A Prefeitura de São João do Ivaí elaborou o novo decreto com o apoio dos membros do comitê de enfrentamento a Covid-19.

Poucas alterações foram feitas, em comparação ao decreto 95/2020 que vigorava desde a semana passada, quando a justiça decidiu revogar a decisão pelo fechamento. A partir de agora, o atendimento nas empresas terá que seguir normas rigorosas e a fiscalização deverá ser ampliada.

O decreto reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras para circulantes, e que o atendimento no comércio deve obedecer às normas, sendo que funcionários e clientes devem manter distância e fazer uso de máscaras. Além disso, é obrigação do estabelecimento organizar filas e oferecer álcool em gel 70% para desinfecção das mãos.

A publicação traz todos os protocolos de segurança elaborados pelo Departamento de Vigilância Sanitária, e que devem ser seguidos pelos comerciantes. Outra alteração é que o Toque de Recolher passa a vigorar das 20h30 às 06h00.