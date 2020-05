Rotam cumpre mandado em Ariranha do Ivaí, uma pessoa foi presa

Policiais da equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar cumpriram mandado de prisão, em Ariranha do Ivaí. Na ação, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (7) uma pessoa foi presa, também foram apreendidas uma arma de fogo e munições .

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, os militares deram cumprimento ao mandado por contrabando expedido pela Justiça da Comarca de Ivaiporã. Devido ao homem ter sido preso anteriormente contrabandeando munições, foi questionado se haveria armas ou munições na residência, sendo afirmado por ele que não, e que autorizaria as buscas.

Durante as buscas na residência foi localizado no guarda-roupas de um dos quartos uma espingarda puxa-fieira desmuniciada, na gaveta de uma cômoda um cartucho de fuzil 7,62 deflagrado. Em outro quarto, os policias encontraram em um pote três munições .32 e sete munições .22 intactas, e em uma gaveta mais um cartucho .38 deflagrado.

Ao ser questionado sobre a arma e as munições, o detido afirmou que arma adquiriu na Paraíba e as munições .22 e .32 havia comprado no Paraguai. Diante dos fatos o detido foi encaminhado ao hospital para exame referente ao covid-19 e posteriormente conduzido à 54ª DRP, onde permaneceu a disposição da Justiça.