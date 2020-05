PRF apreende em Nova Esperança veículo abarrotado de cigarros do Paraguai

Na tarde deste domingo (10) por volta das 17h30, no km 125 da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), tentaram abordar um veículo VW Jetta, de cor branca com placas de Andirá, região Norte do Paraná.

O condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga sentido Paranavaí a Nova Esperança. Os agentes da PRF realizaram o acompanhamento tático por mais de 10 quilômetros e no trevo de acesso a Colorado, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em um barranco.

Porém, antes da aproximação dos agentes, este condutor conseguiu sair do veículo e se embrenhar em uma região de mata.

Dentro deste automóvel foram encontrados aproximadamente quinze mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo foi apreendido e guinchado ao depósito da Receita Federal em Maringá.

Os agentes da PRF ainda fizeram rondas na região e monitoramento em Unidades de Saúde, porém este contrabandista não foi encontrado.