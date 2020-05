Prefeito de Cambira vistoria obra de nova capela mortuária

Nesta terça-feira (06), o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, acompanhado do Diretor de Obras e Urbanismo, Rafael Trindade, e vereadores, estiveram visitando a construção da nova Capela mortuária de Cambira, em anexo ao cemitério municipal, na Avenida Brasil. A previsão de entrega da obra é para final de agosto.

"É de extrema necessidade a construção de um local mais apropriado para acolher as famílias em momentos difíceis, como a perda de um ente querido", frisou o prefeito Emerson Toledo. O investimento da obra, que tem 235 m², é de mais de R$ 328 mil, com recursos próprios do município.

A obra inclui 2 banheiros com acessibilidade para cadeirantes; rampa de acesso; salão amplo; cozinha comunitária; 2 salas individuais para velório com banheiro privado, cozinha e dormitórios; e área de serviços e circulação.