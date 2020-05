Polícia investiga achado de cadáver em Ivaiporã e Lidianópolis

Dois corpos de homens foram encontrados na segunda-feira (4) na região. Os casos estão sendo investigados pela 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, após ficar desparecido por três dias o corpo de Geremias de Souza Razalkiewicz foi localizado no interior da casa dele, na Avenida Maranhão, próximo ao CMEI Santa Terezinha, não havia sinais de violência.

No conjunto Aldo Semeghini, em Lidianópolis, foi encontrado um homem morto em uma plantação de café. A PM fez a preservação do local sendo acionado Policia Civil e o IML para as medidas cabíveis. O corpo se encontrava em avançado estado de decomposição.