PM prende homem por receptação em Arapuã, e recupera equipamentos furtados em borracharia

Policiais militares prenderam um homem na tarde de quinta-feira (30) em Arapuã, por receptação, e recuperaram diversas ferramentas e equipamentos furtados em uma borracharia na Rodovia PR 466. O furto aconteceu entre o sábado (18) e o domingo (19), na localidade de Ouro Verde, em Ivaiporã. Uma mulher que tinha alguns objetos furtados na residência dela também foi conduzida a Delegacia de Polícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o proprietário da borracharia procurou a equipe e relatou que havia recebido uma ligação anônima informando sobre os objetos e a autoria do furto. Diante das informações a equipe fez patrulhamento e avistou um dos suspeitos do furto.

O abordado negou o furto, mas em revista ao veículo dele foi encontrado uma roda e um macaco hidráulico com as características dos furtados na borracharia.

Enquanto a equipe fazia a abordagem, foi recebido outra denúncia anônima na Central da 6ª CIPM, informando que os objetos furtados estavam em uma casa de propriedade do abordado, mas que lá morava uma outra mulher.

A equipe fez contato com moradora que autorizou a busca, onde foi encontrado vários outros objetos. Ela relatou aos policiais que guardava as ferramentas a pedido do autor.

A esposa do abordado também autorizou a entrada na residência dela, onde foi localizado uma caixa com ferramentas, além de outros objetos mencionados como furtados em outro Boletim de Ocorrência.