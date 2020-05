Obras de infraestrutura seguem em ritmo acelerado, em Jardim Alegre

As obras do calçamento com pedra irregular da rua Castelo Branco em Jardim Alegre estão a todo vapor. Iniciadas no fim de janeiro, foram concluídos até agora os serviços de terraplanagem e sistema de drenagem de água. No momento, a empreiteira trabalha na instalação do meio-fio.

Com a conclusão do meio-fio, a próxima etapa será a fixação das pedras poliédricas. No total serão pavimentados cerca de um quilômetro, do trecho da Avenida Paraná até a Rua Tapirunga. Os investimentos para a obra é do Governo Federal de quase R$ 550 mil, através de emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno.

Conforme Furlan os serviços de infraestrutura têm atenção especial da atual administração. “A Rua Castelo Branco é a primeira rua do nosso município, a família dos pioneiros Aires Machado quando chegaram se instalaram lá, e vai ser praticamente uma das últimas a ganhar pavimentação. Hoje, já temos recursos garantidos para pavimentar praticamente todas as ruas de Jardim Alegre, e vamos deixar tudo encaminhado para que o próximo gestor zere todas as ruas que ainda necessitam dessa infraestrutura”, disse Furlan.

Foto: Reprodução

O prefeito destaca ainda obras de pavimentação que acontecem e estão prestes a ser iniciadas, nas comunidades rurais do município. No distrito de Barra Preta são executados 3.4 mil metros quadrados de pavimentação poliédrica. Os recursos investidos são de R$ 290 mil. Deste total, R$ 250 mil é referente a devolução feita do duodécimo pela Câmara de Vereadores para a Prefeitura no final de 2019.

“Na Placa Luar nós já ganhamos uma emenda de R$ 300 mil do deputado Rubens Bueno, o projeto já está pronto e sendo enviado para a Caixa Econômica Federal. E com a economia da Câmara de Vereadores nós vamos fazer também a pavimentação das ruas de Pouso Alegre. Os nossos vereadores tem tido papel importante ajudando muito no desenvolvimento do nosso município”, destacou Furlan.

Conforme Rubens Vanderlei de Castro, o Pinguinha, presidente da Câmara de Vereadores à economia dos recursos do duodécimo serão repassados no final do ano. “Por enquanto temos reservado aproximadamente R$ 100 mil, e se Deus quiser até o fim do ano acredito que teremos economizado em torno de R$ 250 mil”.