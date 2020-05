MP dá parecer favorável e o comércio deve reabrir em São João do Ivaí

O Ministério Público do Paraná acatou nota da Prefeitura de São João do Ivaí e deu parecer favorável à reabertura do comércio no município. Há alguns dias atrás, o MP havia entrado com liminar para impedir a reabertura das lojas, por receio de propagação do novo coronavírus, o que foi acatado pela Justiça no início de abril.

Após algumas semanas fechado, o comércio foi autorizado a reabrir as portas através do decreto municipal 95/2020. No entanto, em 8 de abril, o MP entrou com liminar pedindo novo fechamento, alegando que o município não estaria cumprindo com as determinações de órgãos de Saúde para combater o Covid-19. No dia seguinte, a liminar foi concedida.

Ao longo deste tempo, diversas lideranças da cidade realizaram manifestações pedindo a reabertura das lojas. Agora, o MP, em posse de informações estratégicas de Saúde enviadas pelo município, deu parecer favorável à reabertura, o que deve levar ao retorno das atividades do comércio. No entanto, ainda não há estimativa da data em que isto irá acontecer.