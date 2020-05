Motorista fica ferido após tombamento de carreta, em Mauá da Serra

Foto: Reprodução

Um motorista ficou ferido após um acidente na tarde de sábado (9), na BR-376, em Mauá da Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 307,4 em trecho de pista dupla, e envolveu uma carreta carregada com bobinas que tombou na rodovia.

Por conta do acidente, foi necessário a Interdição de uma faixa sentido Ortigueira/Mauá da Serra. No momento do acidente a equipe deu suporte a uma vitima que foi socorrida por uma ambulância da concessionária CCR Rodonorte, que administra o trecho, e encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana.