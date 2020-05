Menor é apreendido após furto de celular em hospital

Após furtar um celular no Hospital Municipal de Grandes Rios, um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar e encaminhado à 53ª Delegacia Regional de Faxinal. O ato infracional ocorreu na noite de terça-feira (5).

Conforme o Boletim de Ocorrência, o adolescente furtou o celular que estava dentro da gaveta no balcão de recepção. O menor estava na companhia de outros indivíduos (conhecidos das equipes policiais) que foram procurar atendimento na unidade hospitalar. Após o furto o suspeito saiu do hospital, e foi apontado por um deles como o autor.

Os policiais saíram em patrulhamento e encontraram o adolescente na casa dele com o celular furtado. Diante do flagrante, o menor foi encaminhado ao Destacamento da Policia Militar para aguardar o Conselho Tutelar, já que não era seguro para equipe permanecer no local que tem histórico de hostilidade contra as equipes policiais, e na sequencia conduzido a 53ª DRP.