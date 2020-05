Marilândia do Sul confirma primeiro caso de Covid-19

O prefeito de Marilândia do Sul Aquiles Takeda confirmou no final da tarde deste sábado (2) o primeiro caso de Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher 55 que segue em isolamento domiciliar.

O prefeito repassou que a mulher realizou o teste em um laboratório particular e que provavelmente contraiu a doença após uma viagem para outro Estado.

Ainda segundo o prefeito, existe um outro caso suspeito na cidade, uma idosa que está internada com problemas respiratórios, o resultado do exame deve sair na terça-feira (5). Oito casos da doença já foram descartados e 11 notificados.

Aquiles durante o pronunciamento informou que a partir de segunda-feira (4), máscaras serão distribuídas para as pessoas que não tem condições de comprar. "Sem aglomeração, as pessoas que não tem condições de comprar devem ir até o Posto de Saúde central, nos postos de saúde do Conjunto Manoel Olegário de Proença, de São José e de Nova Amoreira que a distribuição será feita. Agora é um momento que a população precisa fazer a sua parte. Nós estamos com equipes de saúde trabalhando duro para evitar a propagação do vírus," detalha.