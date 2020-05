Lunardelli leva obras de urbanização para o distrito de Primavera

A prefeitura de Lunardelli iniciou ontem (08) a construção de meios-fios nas ruas do distrito de Primavera. O poder público está levando serviços de urbanização para preparar o distrito investimentos futuros em pavimentação.

As obras foram custeadas com recursos próprios do município. Após a secagem do concreto, a prefeitura realizará o cascalhamento das vias. “É mais um passo para o desenvolvimento do distrito. As ruas estão recebendo infraestrutura para que a pavimentação se torne realidade. Estamos trabalhando para conseguir recursos e assim investir em pavimentação no distrito. Também faremos esse serviço do distrito de Guaretá”, anunciou o prefeito, Reinaldo Grola.

* Informações Canal HP