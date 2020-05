Justiça determina bloqueio de bens da prefeita de Cruzmaltina

O Juízo da Vara da Fazenda Pública de Faxinal, no Norte-Central do estado, determinou liminarmente o bloqueio de bens em R$ 39.790,85 da prefeita de Cruzmaltina, município da comarca. A decisão responde pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Faxinal.

De acordo com a ação, a prefeita “se utilizou do cargo para perseguir servidores públicos, em manifesto desvio de finalidade, determinando remoções apenas para satisfazer interesses políticos e pessoais”. O caso que originou a ação refere-se a uma servidora com deficiência que teria sido transferida para um local sem acessibilidade por haver se manifestado, durante a campanha eleitoral, a favor de seu irmão, candidato derrotado pela atual prefeita.

Na análise do mérito da ação, o MPPR requer a condenação da ré às sanções previstas na Lei de Improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil. O bloqueio de bens busca garantir o pagamento da multa em caso de condenação.