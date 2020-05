Homem é ferido com golpes de faca em São João do Ivaí

Deu entrada no Hospital Municipal de São João do Ivaí, por volta das 20 horas de domingo (10), um homem ferido por golpes de faca. A tentativa de homicídio ocorreu no Distrito de Santa Luzia do Alvorada. Em estado grave a vítima foi transferida para um hospital de Ivaiporã

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, ainda no hospital de São João do Ivaí, policiais do Destacamento da Polícia Militar (DPM) chegaram a conversar com a vítima que informou o nome autor. Os policiais fizeram patrulhamento pelo distrito e foi a casa do pai do suspeito, mas, ele não foi localizado.