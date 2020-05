Em Rosário do Ivaí ladrões furtam trator em fazenda

O arrendatário da Fazenda Kuroda em Rosário do Ivaí teve um trator Case modelo 110 vermelho furtado no final de semana. A propriedade fica localizada na estrada do Alto da Serra.

O proprietário do trator relatou à Polícia Militar, que após terminar o plantio na sexta-feira (8), deixou o maquinário no local, e quando o funcionário retornou na segunda-feira (11) por volta das 8 horas, o trator havia sumido.

No local, também foi encontrado a cerca com danos, onde possivelmente foi utilizada pelo autor do furto para empreender fuga com o trator.