Duas pessoas ficam feridas em capotamento na PR-650, próximo a São João do Ivaí

Um capotamento envolvendo um carro com placas de Nova Tebas foi registrado por volta das 16h30 de sexta-feira (01), na curva do Chalé, no trecho da PR-650, entre São João do Ivaí e o distrito de Santa Luzia da Alvorada. Duas pessoas ficaram feridas, o resgate aéreo foi solicitado.

Foto: Reprodução Canal HP

Segundo informações de populares, o carro, um VW Voyage era conduzido por um morador de Godoy Moreira. O passageiro uma pessoa de Mandaguari havia pegado carona na Vila Rural Dito Segatto pouco antes do acidente.

O Samu de São João do Ivaí foi acionado, prestou atendimento e fez contato para que o helicóptero suporte. Porém, como o estado de saúde das vítimas não era considerado com risco de perder a vida, o socorro aéreo foi dispensado. Motorista e passageiro foram encaminhados para um hospital da região e o estado é estável.

* Com informações Canal HP