Conselho Tutelar de Jardim Alegre recebe carro zero KM

Visando proporcionar uma melhor estrutura aos conselheiros tutelares e a população, a Prefeitura de Jardim Alegre através da Secretaria de Assistência Social de Jardim Alegre entregou na semana passada um veículo Ford KA Sedan zero quilômetro ao Conselho Tutelar do município.

O veículo foi adquirido com recursos repassados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PR).

Conforme a secretária de Assistência Social, Sonia Santana, os recursos do foram repassados no final do ano passado. “O carro vai proporcionar um melhor atendimento as crianças e adolescentes do nosso município”.

Sonia relata ainda que além dos R$ 60 mil para a compra do carro foi disponibilizado pelo CEDCA-PR mais 10 mil para a compra de equipamentos eletrônicos, que serão utilizados pelo Conselho Tutelar no posto de atendimento.