Carro fumacê combate mosquito Aedes aegypt em São João do Ivaí

São João do Ivaí enfrenta epidemia de dengue. São mais de 200 casos confirmados no município, e o número de doentes cresce diariamente em quase todos os municípios da região. Para auxiliar no controle da situação, a secretaria municipal de Saúde, com o apoio da 22º Regional de Saúde de Ivaiporã, está aplicando inseticida na cidade e nos três distritos.

A segunda etapa aconteceu na quinta-feira (07) nos bairros: Jardim Santa Terezinha, Jardim Ivaí, Mutirão, João Paulo II, Paulo Lopes Dias, Coamo, Residencial Santo Fabris e Conjunto Celso Carlos Paulista.

Nesta sexta (08), nos bairros: Jardim Nova Brasília, Jardim Santa Rita, Colégio estadual Arthur de Azevedo, Colégio José de Mattos Leão, Apae e Centro. A partir das 16h30min será nos bairros Alceu Marcos, Dona Valda, Jardim Canaã, Maria Eduarda, Ney Braga , Candoti, Caleffi 1 e 2 e cemitério.

No sábado (09), a partir das 06h00, o carro do fumacê passará no distrito de Ubaúna. E, a partir das 16h30, fará os distritos de Santa Luzia da Alvorada e Luar.

É importante reiterar que a eficácia deste método complementar é bastante limitada e depende de vários fatores. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive preferencialmente dentro dos domicílios humanos, em locais cobertos. As chances de que tais aplicações de inseticidas entrem em contato com o mosquito são mínimas tendo em vista esta característica fundamental do comportamento do vetor. Vale ressaltar, também, que o veneno mata apenas os mosquitos já adultos e não as larvas, o que não impede que novos mosquitos voltem a aparecer depois da passagem do fumacê.

A orientação é que os moradores deixem as janelas abertas durante a passagem do fumacê, pois o mosquito se esconde em frestas e locais onde as gotículas do veneno não possam grudar em suas asas, o que causa sua morte. Após 30 minutos da aplicação, é que os moradores podem voltar a fechar as residências. Os potes de comida e água dos animais devem ser trocados após a aplicação.

* Com informações Canal HP