Acidente envolvendo ambulância de Faxinal deixa 3 feridos na BR-376; assista

Um acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (1) deixou três pessoas feridas, duas delas com gravidade. A colisão frontal envolveu um Fiat Uno e um Renault Master, este último se tratando de uma ambulância da Prefeitura de Faxinal.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no quilômetro 294 da BR-376, próximo a Mauá da Serra, aproximadamente às 16h20. A batida frontal, segundo a PRF, aconteceu na pista em que seguia a ambulância.

O motorista da ambulância sofreu lesões leves. Já os dois ocupantes do Fiat Uno sofreram lesôes graves. O motorista precisou ser socorrido pelo resgate aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), através de helicóptero. O passageiro foi encaminhado, via terrestre, para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A ambulância da cidade de Faxinal transportava uma paciente, que não necessitou de atendimento médico. Ela concluiu a viagem em outra ambulância do município.



O tráfego não foi interrompido no ponto do acidente, mas fluiu de forma lenta pelas vias marginais da pista .A pista ficou completamente interditada em ambos os sentidos apenas no momento do pouso da aeronave de resgate, às 17h30. A rodovia foi totalmente liberada às 18 horas.