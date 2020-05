6ª CIPM registra duas situações de violência doméstica na região

A 6ª Companhia Independente da Policia Militar (6ª CIPM) registrou na quarta-feira (6), duas ocorrências de violência doméstica.

Em Borrazópolis, no Parque Industrial 1, a equipe atendeu uma mulher que relatou um desentendimento com o convivente, e que ele a agrediu com tapas e socos, em seguida quebrou telefone celular dela, um Redmi Note 8, e ainda foi ameaçada de morte com um revólver. O autor fugiu tomando rumo ignorado.

Na Rua Projeta, em Grandes Rios, o convivente chegou embriago na casa e sem motivo aparente passou a agredir a mulher com socos na cabeça. No momento que a vítima gritou por socorro ele saiu da residência tomando rumo ignorado. Os policiais encaminharam a mulher paraatendimento no Hospital e realizou patrulhamento mais não obteve êxito em localizar o autor

Medida Protetiva

Também foi registrado um descumprimento de medida protetiva em Ivaiporã. Na quinta-feira (7) um homem foi preso na Av. Piaui, o detido descumpriu medida indo até a casa da ex-namorada, e tentou entrar.