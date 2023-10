Região tem vagas de estágio abertas em órgãos estaduais; confira onde

Três municípios da região norte do Paraná estão com vagas abertas em órgãos estaduais para estágio não obrigatório remunerado nos níveis médio e superior. Em Apucarana, no Vale do Ivaí, há duas vagas, uma delas para estudantes do ensino médio na 15ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran). O estagiário contratado deverá auxiliar nas atividades administrativas, prestar informações básicas pertinentes ao setor, operar equipamentos de comunicação, digitar, digitalizar, ordenar, encaminhar e arquivar processos e correspondências, entre outros.

Também há vaga para estagio na 16ª Regional de Saúde no setor administrativo. O estagiário contratado deve atender telefonemas, organizar arquivos, digitar relatórios, memorandos e planilhas, entre outras atividades.

Em Arapongas são ofertadas duas vagas, uma para estudante de Direito na 22ª Subdivisão Policial (SDP). Clique aqui e preencha o formulário. A outra vaga é ofertada pela 17ª Ciretran. Em Marilândia do Sul destinada ao ensino médio regular na 94ª Ciretran. Mais informações podem ser obtidas na Central de Estágio, onde os candidatos têm acesso a todas as vagas ofertadas por órgãos públicos no Paraná.

