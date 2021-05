Região tem potencial de consumo de R$ 12,1 bi

Continua após publicidade

Estudo do IPC Maps 2021 prevê que os habitantes dos 26 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas devem gastar um total de R$ 12,106 bilhões no decorrer do ano, um consumo 10,4% maior que o do ano passado, R$ 10,961 bilhões. A capacidade de compra dos moradores da região aumentou este ano.

Apucarana, cidade mais populosa da região, lidera o ranking regional com R$ 3,886 bilhões, ocupando a 12ª colocação a nível estadual. Segundo a pesquisa do IPC, a capacidade de compra do município deve ser 15,3% maior que em 2020.

O estudo também estima aumento de 4,6% no potencial de consumo dos habitantes de Arapongas, que pode passar de R$ 3,399 bilhões para R$ 3,556 bilhões. Ivaiporã é o terceiro município da região com a melhor capacidade de compra, R$ 761,55 milhões, 4,7% a mais que o ano passado, quando registrou R$ 727 milhões. Em seguida aparece Jandaia do Sul, que poderá ter o maior aumento da região, 23,2%. De acordo com os dados do IPC Maps, o potencial de consumo dos jandaienses pode ser de R$ 682,56 milhões este ano, contra R$ 554 milhões do ano passado. Para Faxinal a estimativa é de crescimento de 15,9% com potencial de R$ 389,73 milhões.

Em dois municípios da região o potencial de consumo encolheu. Ano passado, Marilândia do Sul R$ 171 milhões e passou passa R$ 169,68 este ano. Mauá da Serra 199 para 198,56.

Para o economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, o auxílio emergencial do governo teve grande influência no potencial de consumo da região. A manutenção do benefício, mesmo que em valor menor, é um fator importante para que o poder de consumo continue crescendo. Outro fator que pode assegurar este cenário positivo, é a produtividade de alguns setores. “O principal setor é o agronegócio. Já o vale do Ivaí caminha para a produção da safrinha. Então, para que a previsão se confirme, a produtividade colhida na safrinha precisa ser boa e o potencial de emprego da indústria precisa seguir crescendo”, analisa.

O economista destaca ainda as condições que propiciam o crescimento contínuo do maior município do Vale do Ivaí que liderou o ranking regional. Segundo Cruz, Apucarana está se tornando cada vez mais regionalizada, com possibilidade de ampliação da indústria em virtude do espaço geográfico mais barato que Arapongas, Londrina e Maringá. “Isso favorece a escolha de Apucarana pela localização geográfica, pela boa infraestrutura, terrenos comparativamente mais baratos e por acolher uma grande população do Vale do Ivaí em seu comércio”, assinala.