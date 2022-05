Região tem mais de 163,4 mil pessoas em falta com a 3ª dose

Da Redação

Mais de 163,4 mil pessoas estão com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 atrasada, na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Os dados são da plataforma LocalizaSus, do Ministério da Saúde, e correspondem a 49,8%, quase a metade da estimativa de público alvo da campanha que considera imunizar 327.663 pessoas de 12 a 90 anos na região.

continua após publicidade .

Dos 17 municípios pertencentes a regional os que apresentam maior percentual de pessoas com esquema vacinal incompleto é Mauá da Serra (96,3%), Arapongas (57%) e Faxinal (54,2%).

Em Apucarana, sede da regional, há 52.343 pessoas em falta com a dose de reforço contra a Covid-19, o que representa 45,5% do total de 115.032 pessoas que devem se vacinar.

continua após publicidade .

O chefe da 16ªRS, Marcos Costa, tem impressão que muitas pessoas tem a sensação de que a doença não representa mais risco algum, o que não é verdade. Como o número de casos graves é menor do que no pico da pandemia, Costa acredita que algumas pessoas não têm mais medo de contrair a doença.

Costa alerta ainda para o aumento do número de casos no último mês, principalmente no município sede. “Aumentou realmente o número de casos de um mês para cá. Isso tem relação com o frio, pois aumenta a circulação dos vírus respiratórios, e também tem relação com aumento da testagem que dão uma realidade maior sobre a situação da contaminação”, comenta.

O secretário municipal de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, lamentou a baixa adesão da terceira dose na cidade. “É uma pena, pois as pessoas estão negligenciando o cuidado com uma doença que parou o mundo por dois anos e causou muita dor e sofrimento para as famílias”, assinala.

continua após publicidade .

Ele pede para que a população se conscientize sobre a importância da vacinação nesse momento em que o número de casos tem aumentado.

MAUÁ DA SERRA

Em Mauá da Serra, 8.458 pessoas não retornaram aos postos de saúde para tomar a terceira dose. Segundo os dados do Ministério da Saúde, até ontem somente 313 moradores buscaram a imunização de reforço. A responsável pelo setor de epidemiologia, enfermeira Sirlei Aparecida Granado, afirma que os números são muito baixos e não condizem com a realidade.

continua após publicidade .

Ela alega que os dados são laçados em um sistema que apresentou problemas nos últimos dias e, portanto, os números de pessoas vacinadas com a terceira dose são bem maiores. Até esta sexta-feira (20) o município havia imunizado 4.289 pessoas com a terceira dose. A título de comparação, ela afirma que até o momento mais de 21 mil doses foram aplicadas em moradores do município, entre primeira, segunda e reforço.

“Já faz mais de três dias que enfrentamos problemas para acessar o sistema e não estamos conseguindo lançar os dados de vacinação”, justifica.

No entanto, ela confirma o registro de recusa de vacina. “Tem muita gente que não quer tomar a terceira dose. Particularmente, acho que como tinha diminuído muito o número de casos, as pessoas passaram a pensar que não é mais necessário se vacinar”, lamenta.