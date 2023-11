Região tem dois municípios em situação de epidemia de dengue

O boletim semanal da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (28) confirma situação de epidemia de dengue em dois municípios da região: Borrazópolis e Jandaia do Sul. Na área da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana foram registrados 46 novos casos da doença, totalizando 182 registros no período epidemiológico iniciado em agosto, um aumento de 34% em relação à semana anterior, que somava 136 confirmações.

Em Borrazópolis, segundo boletim da Sesa, são 19 confirmações, o que representa um índice de 302,07 casos para cada 100 mil habitantes. É considerado quadro epidêmico quando a relação passa de 300/100 mil.

Já em Jandaia do Sul são 75 casos confirmados - índice de 333,63 casos/100 mil. Segundo a Saúde de Jandaia do Sul, uma série de medidas de contenção já vem sendo adotadas no município, notadamente nas regiões com maiores concentrações de casos.

"Estamos com uma grande quantidade de casos em uma região específica do município, mas temos casos em outras localidades também. Iniciamos a UBV costal (uso de inseticida) com cinco equipes nessa região. Também foi realizado bloqueio mecânico, orientações casa a casa com os moradores, ação de limpeza em parceria com o setor de limpeza pública do município", afirma a enfermeira Isabel Garcia Moreno que é responsável pela Vigilância Sanitária de Jandaia do Sul. Segundo ela, os casos vem se concentrando na região da UBS Massahiro Oga.

Os dois municípios são os primeiros da área da 16ª RS em situação de epidemia neste ciclo epidemiológico. Dos 17 municípios da área da regional, 9 registram casos de dengue.

Há casos em Apucarana (40), Arapongas (18), Bom Sucesso (3), Faxinal (5), Marilândia do Sul (11), Sabáudia (1) e São Pedro do Ivaí (10).

