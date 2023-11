Região tem 3 cidades confirmadas com projetos do Minha Casa Minha Vida

Em Ivaiporã as obras serão realizadas perto do Centro da Juventude no Jardim Nova Porã

Três municípios da região norte do Paraná, foram selecionados com projetos para o novo Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Portaria publicada pelo Ministério das Cidades confirmou 141 unidades habitacionais que serão construídas em Apucarana (35), Arapongas (56) e Ivaiporã (50), direcionadas à Faixa 1 para famílias com renda de até 2 salários mínimos (R$ 2.640 ). Em todo o Paraná, foram selecionados 37 municípios com a viabilização de mais de 5,1 mil habitações.

Em Apucarana, as casas serão edificadas no Distrito da Caixa de São Pedro; em Arapongas as unidades serão construídas no Conjunto Residencial Piacenza; em Ivaiporã as obras serão realizadas perto do Centro da Juventude no Jardim Nova Porã.

A primeira seleção do Novo Minha Casa Minha Vida inclui 37 municípios do Paraná com a construção de mais de 5,1 mil unidades habitacionais. Em todo o país, o processo selecionou 187,5 mil novas unidades habitacionais do MCMV para famílias da Faixa 1. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais, em todos os estados brasileiros. As demais 3 mil unidades serão destinadas a famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública, ou pela realização de obras públicas federais, nos estados do Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O coordenador do escritório regional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Fernando Garcia Algarte, ressalta que os municípios têm prazo de 30 dias para viabilizarem a documentação em função do início dos projetos.



"Foi anunciado na quarta-feira (22) pelo deputado federal Beto Preto a confirmação da publicação da construção das moradias na região da Caixa de São Pedro em Apucarana, a informação veio direto da Cohapar, que é gestora do projeto, sempre com a determinação do governador Ratinho Junior. Serão construídas em um terreno doado pela prefeitura e não tem necessidade de ser repassado à Cohapar. Em Arapongas as residências serão construídas em um terreno que já pertence a Cohapar, e após a construção os terrenos serão repassados aos mutuários. No que depender da gente, vamos agilizar para que as obras comecem o mais rápido possível", assinala.

Inicialmente, a meta de construção de moradias com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) era de 130 mil unidades habitacionais. Porém, devido ao grande volume de propostas recebidas, estão sendo selecionadas 187,5 mil.

As propostas, recebidas pela Caixa em 2023 e selecionadas pelo Ministério das Cidades, atenderam às novas regras estabelecidas após a retomada do MCMV. Foram considerados critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, salas para biblioteca, entre outros. Os projetos foram enviados pelos governos estaduais e prefeituras e por construtoras.

