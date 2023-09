Região tem 256 candidatos nas eleições do Conselho Tutelar

Ocorrem neste domingo (1º), de forma unificada em todo país, as eleições do Conselho Tutelar. Na região, 256 candidatos vão disputar 27 Conselhos Tutelares instalados nos 26 municípios do Vale do Ivaí e Arapongas.

O Conselho Tutelar de Arapongas é o mais disputado da região. São 21 candidatos na disputa pelas cinco vagas e pelos votos dos 82.690 eleitores aptos a votar no pleito.

Outro município onde o pleito será bastante disputado é Godoy Moreira, onde 15 candidatos disputam votos dos 2.738 eleitores. Ivaiporã, com 14 candidatos, Borrazópolis (13) e Rosário do Ivaí (11) aparecem na sequência.

De outro lado, em três municípios: Marumbi, Novo Itacolomi e Grandes Rios apenas cinco candidatos – o número total de conselheiros – tiveram as candidaturas aprovadas. Nestes municípios, não serão eleitos suplentes e caso um conselheiro precise se afastar será necessário convocar uma eleição suplementar.

Os 245 candidatos que disputam uma vaga como conselheiro na região foram aprovados em um processo de seleção que inclui prova escrita de aferição de conhecimentos, além de análise documental que comprove a critérios exigidos dos candidatos, como idade mínima de 21 anos, tempo mínimo de residência no município, comprovada atuação na área da infância e juventude, entre outros critérios. Apenas os candidatos que aprovados em todos os processos vão para as urnas.

Ao contrário das eleições, o voto para escolha do Conselho Tutelar não é obrigatório. Por conta disso, em boa parte dos municípios da região, as eleições ocorrem em apenas um local de votação. Em outros, urnas serão disponibilizadas na área urbana e rural.

O esquema de votação segue horário único, das 8 às 17 horas. Em parte dos municípios, o processo de votação será feito com urna eletrônica, nos mesmos moldes das eleições gerais, com apoio da Justiça Eleitoral. Também é permitida a realização de votação em cédulas de papel.

O resultado da votação será divulgado no mesmo dia e a posse dos novos representantes dos conselhos será em 10 de janeiro.

NÚMERO DE CANDIDATOS POR MUNICÍPIO