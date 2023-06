Região soma saldo positivo de mais de 1,7 mil postos de trabalho

Mais de 1,7 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no primeiro quadrimestre deste ano na região. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e representam o saldo líquido - contratações menos demissões - da geração de empregos formais em 29 municípios da região. Todos os setores da economia encerraram o período com números positivos: agropecuária (12), comércio (98) e construção (105), com destaque para os setores de serviços (798) e a indústria (758) que juntos respondem por 87,8% do total de postos gerados na região.

Com 6.551 admissões e 5.951 desligamentos, Apucarana obteve o saldo de empregos: 600 postos de trabalho no período. O bom desempenho do município se deve principalmente ao setor de serviços que criou 309 vagas e a indústria que gerou 233. A construção civil fechou em 78 postos, mas em contrapartida, o comércio e a agropecuária perderam 20 vagas de emprego. Ainda de acordo com os dados do Caged, o município contratou no período 319 homens e 281 mulheres, a maioria trabalhadores da produção industrial, técnicos de nível médio e serviços administrativos. A maior parte tem entre 18 a 24 anos (349) e com ensino médio completo (472).

Arapongas é o município com o segundo maior saldo de empregos no período. As 599 vagas foram puxadas, novamente, pelo setor de serviços (303) e pela indústria (262). O comércio (55) e a agropecuária (8) encerraram o período com saldo positivo, enquanto a construção civil extinguiu 29 postos de trabalho.

O terceiro lugar no ranking regional ficou com Ivaiporã que criou 131 vagas, sendo 74 no setor de serviços, 54 na construção civil e 12 na agropecuária. A indústria e o comércio perderam juntos 9 postos de emprego.

A região encerrou abril com saldo positivo de 439 postos de trabalho criados. O resultado é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando a região registrou 172 vagas.

Para o economista e professor da Unespar Rogério Ribeiro, embora o país tenha tido um desempenho menor no primeiro quadrimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior estão sendo gerados empregos, o que é favorável. “O mesmo acontece com os municípios da região. No ano de 2022, a economia brasileira cresceu bem em razão da retomada pós-pandemia. O nível de emprego nesse ano está com uma intensidade menor, mas está positivo e deverá se manter ao longo do segundo semestre”, avalia.

Para o economista, para melhorar o índice regional, é preciso elaborar políticas públicas para o fortalecimento das atividades econômicas regionais a partir de um plano de desenvolvimento regional.

Paraná soma 54 mil postos de trabalho

Com um saldo de geração de 9.429 novos empregos com carteira assinada em abril, o Paraná acumula mais de 54 mil novos postos de trabalho criados no primeiro quadrimestre de 2023.

Este foi o melhor desempenho para o mês de abril dos últimos quatro anos e o terceiro consecutivo de altas. Depois de uma queda expressiva em 2020 devido à pandemia, o Estado registrou crescimento em abril de 2021, com a geração de 9.153 postos de trabalho formal, e em 2022, com a criação de mais 8.925 vagas no mesmo mês.

O setor de serviços foi responsável pela maior alta em abril, com 3.367 vagas criadas.

Por, Cindy Santos

