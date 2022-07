Região soma mais 92 casos confirmados de dengue

Da Redação

Em todo Estado, mais 5.162 casos e três mortes por dengue foram confirmados

O boletim epidemiológico semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), confirmou mais 92 casos da doença nos 17 municípios pertencentes a 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana.

Arapongas foi responsável pelo maior número de novas ocorrências no período: 62. Sabáudia contabilizou mais 13 casos, enquanto Cambira e Jandaia do Sul mais quatro cada um. Os outros registros foram distribuídos nos demais municípios da 16ª RS.

A região tem nove municípios em epidemia, quando o índice é superior a 300 casos para cada 100 mil habitantes: Arapongas (2.938 casos); Borrazópolis (44 casos); Bom Sucesso (95 casos); Faxinal (134 casos); Grandes Rios (57 casos), Jandaia do Sul (193 casos), Marumbi (699 casos), Sabáudia (80 casos) e Rio Bom (10 casos).

Também há casos confirmados na região em Apucarana (246), Califórnia (11), Cambira (28), Kaloré (10), Marilândia do Sul (33), Mauá da Serra (6), Novo Itacolomi (4) e São Pedro do Ivaí (22).

PARANÁ



Em todo Estado, mais 5.162 casos e três mortes por dengue foram confirmados. De acordo com o Informe de Arboviroses, que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 1º de agosto de 2021, o Estado soma 74 óbitos no período, com 120.796 casos confirmados, 20.271 em investigação e 241.841 notificações.

Os três novos óbitos ocorreram entre os dias 30 de abril e 31 de maio de 2022. São três mulheres, com idades entre 78 e 87 anos. Todas tinham comorbidades. As pacientes residiam em Marechal Cândido Rondon (2) e Cianorte (1).

Dos 385 municípios com notificações, 357 tiveram casos confirmados e 316 registraram autoctonia, quando a dengue é contraída no município de residência

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pelo zika e chikungunya. Durante este período não houve registro de casos de zika e foram detectados 27 de febre chikungunya, sendo oito autóctones e 17 importados.

