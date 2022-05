Região soma agora seis municípios com epidemia de dengue

Da Redação

Mais um município da região está em epidemia de dengue, segundo relatório semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) nesta terça-feira (31). Com dez novos casos, Sabáudia soma agora 25 registros da doença e ingressou na lista de cidades em quatro epidêmico.

Outros cinco municípios estão nessa situação: Arapongas, Marumbi, Faxinal, Bom Sucesso e Grandes Rios. É considerada epidemia quando a incidência da doença está acima de 300 casos por 100 mil habitantes.

A Secretaria de Saúde confirmou no relatório desta terça mais 246 casos de dengue na região de Apucarana. São agora 3.318 ocorrências da doença nos municípios pertencentes a 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana. O número é 8% maior em comparação com o boletim da semana passada, quando a região somava 3.070 registros de dengue. São ainda duas mortes – ambas em Arapongas.

Novamente, Arapongas registrou o maior número de casos: 118. O município soma agora 2.131 registros da doença. Marumbi chega a 648 casos no total, Faxinal (94), Bom Sucesso (60) e Grandes Rios (48).

Sem quadro de epidemia, também têm casos confirmados: Apucarana (172), Borrazópolis (26), Califórnia (1), Cambira (7), Jandaia do Sul (53), Kaloré (10), Marilândia do Sul (28), Mauá da Serra (5), Rio Bom (1), Sabáudia (25) e São Pedro do Ivaí (7).