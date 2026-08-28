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LEVANTAMENTO

Região soma 477,5 mil habitantes, aponta nova estimativa do IBGE

Apucarana ainda é o município mais populoso com 135,4 mil moradores seguido por Arapongas com 125,7 mil e Ivaiporã com 33,6 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Região soma 477,5 mil habitantes, aponta nova estimativa do IBGE
Autor Apucarana ainda é o município mais populoso com 135,4 mil moradores - Foto: Arquivo/TNOnline

Estimativa divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que há 477.554 pessoas vivendo na região de Apucarana, no norte do Paraná. O levantamento demonstra pequena variação em relação ao ano passado quando os 28 municípios somaram 477.545 habitantes. Os dados do IBGE têm como referência a data de 1º de julho e servem como base oficial para o cálculo de repasses de recursos federais aos municípios, além de orientar a formulação de políticas públicas.

- LEIA MAIS: Câmara aprova ampliação do Teste do Pezinho em Apucarana

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Apucarana ainda é o município mais populoso do Vale do Ivaí e região, com 135.481 habitantes, seguido por Arapongas, com 125.767, que juntos respondem por 54,7% da população regional. Ambos registraram crescimento na comparação com o ano anterior. Apucarana ganhou 571 moradores, com alta de 0,42%, enquanto Arapongas ganhou 929 (0,74%). Em seguida, aparecem Ivaiporã (33.619), Jandaia do Sul (22.000) e Faxinal (16.548), completando o grupo dos cinco municípios mais populosos.

Os destaques de crescimento são Sabáudia, que passou de 9.511 para 9.678 moradores, alta de 1,76%, e Cambira, que passou de 10.045 para 10.182 habitantes (1,36%).

Paraná

A população do Paraná atingiu 11,95 milhões de habitantes em 2026, mantendo o estado como o quinto mais populoso do Brasil. Segundo as Estimativas da População do IBGE, o estado ganhou 61,9 mil moradores em um ano, registrando um crescimento de 0,52%, índice superior à média nacional de 0,37%.

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Atualmente, o país soma 214,2 milhões de pessoas. Em contrapartida ao avanço estadual, Curitiba apresentou estagnação demográfica. A capital cresceu apenas 0,08% no último ano, agregando 1.388 residentes, totalizando 1,8 milhão de habitantes. Mesmo com a desaceleração, a cidade concentra 15,3% da população do estado e continua como a oitava maior do país.

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Crescimento Demográfico Demografia Paraná Estimativas do IBGE IBGE População Apucarana Vale do Ivai
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