Região se mobiliza para combater doenças respiratórias

Da Redação

A 16ª Regional de Saúde (16ª RS) promoveu nesta sexta-feira (29), uma reunião on-line que resultou numa mobilização regional para combate de doenças respiratórias em crianças. Após um consenso de que a situação é crítica não só em Apucarana, como em Arapongas, nos municípios da região, no estado e nas regiões sul e sudeste, foram definidas estratégicas para serem adotadas de forma conjunta e planejadas na rede pública de saúde de cada cidade.

continua após publicidade .

Participaram da reunião o diretor da 16ª RS, Marcos Vinícius da Costa; a representante da Secretaria de Estado da Saúde Acácia Nars; o presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (Cresems) da 16ª região, Moacir Paludetto; o prefeito de Apucarana, Junior da Femac; representantes dos 17 municípios da área de abrangência da 16ª RS; e representantes do Hospital da Providência Materno Infantil de Apucarana e da Santa Casa de Arapongas.

De uma maneira geral, os participantes destacaram a importância da vacinação contra a gripe no público infantil e criação de mecanismos para orientar aos pais e responsáveis para essa necessidade. “A situação está crítica diante no número crescente de casos, da dificuldade de contratação de pediatras e a alta lotação tanto na Santa Casa como no Hospital Materno Infantil de Apucarana”, relata Moacir Paludetto.

continua após publicidade .

A representante da SESA, Acássia Lourenço, enfatizou também a importância do diagnóstico no momento oportuno para que não ocorra atraso no tratamento, evitando que a doença respiratória evolua para casos graves.

Na coordenação da reunião, o diretor da 16ª RS, Marcos da Costa, repassou aos representantes da saúde pública regional às estratégias de prevenção e combate aos casos de doenças respiratórias em crianças. São elas: aumento da cobertura vacinal; mapeamento dos casos; estreitar a comunicação entre os hospitais e unidades de saúde sobre os casos da doença atendidos para que aconteça o monitoramento pós-internamento pelas equipes de saúde da atenção básica; medidas de prevenção, como higiene e ventilação, envolvendo a família e escolas; e intensificar, por meio da mídia, as orientações para os pais vacinarem e buscarem os serviços de saúde assim que constatado os primeiros sintomas de doenças respiratórias nos filhos.

O secretário municipal de saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, definiu a reunião com uma vitória para o enfrentamento dessa situação sanitária que está afetando as crianças. “Precisamos estar alinhados para que as ações aconteçam de forma conjunta e planejada. Precisamos ser ainda mais efetivos e a iniciativa dessa reunião vai permitir que isso se concretize”, afirma Bachiega.